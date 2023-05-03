У Брянській області РФ внаслідок підриву залізничних колій 20 вагонів вантажного поїзду зійшли з рейок

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок події немає.

Про це повідомляє “Нова газета. Європа”.

“Сьогодні (2 травня, – ред.) о 19:47 на неелектрифікованому одноколійному перегоні Сніжецька – Білі Береги у Брянській області через незаконне втручання у роботу залізничного транспорту стався сход локомотива та близько 20 вагонів вантажного поїзда”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок події немає, як немає і відкритого горіння.

На місці працюють пожежні розрахунки з міста, також направлені пожежний та два відновлювальні поїзди.

Рух на ділянці припинено.

“У районі залізничної станції Сніжецька спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Внаслідок події з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці”, – написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Ймовірно, саморобні вибухові пристрої було закладено у кількох місцях на залізничному полотні.

Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії після вибуху зійшов із рейок вантажний потяг. За даними росЗМІ, потяг перевозив паливо і будівельні матеріали. // LB.ua