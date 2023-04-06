У шахрайстві з держземлями на суму понад ₴2 млн. підозрюється депутат міськради на Львівщині

Процесуальним керівником за дорученням керівника Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру чинному депутату однієї із міськрад Львівщини за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний незаконно приватизував земельну ділянку у Перемишлянському районі Львівської області вартістю понад 2 млн грн та площею 2 га.

Для цього він протиправно повторно скористався правом одноразової безоплатної передачі ділянок із земель державної або комунальної власності громадянам України.

Чиновник таким чином раніше вже приватизував дві земельні ділянки, однак попри це незаконно повторно отримав у приватну власність ще одну.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора