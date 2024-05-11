Україна посіла на «Євробаченні» третє місце, а перемогла Швейцарія

Переможцем 68-го пісенного конкурсу «Євробачення» стала Швейцарія. Водночас Україна закрила трійку лідерів.

Про це свідчить трансляція конкурсу.

Так, перемогу для Швейцарії здобули Nemo з піснею The Code, отримавши 591 бал.

Другу сходинку з 547 балами посів співак з Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.

Українські співачки alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria виступили на фіналі під номером 2. Укінці свого виступу виконавиці сказали: «Peace and Freedom for Ukraine».

Україна отримала 453 бали, зокрема, по 12 балів віддали журі Молдови та Чехії. За час пісенної частини фіналу букмекери кілька разів змінювали свої прогнози щодо співачок — казали то про 6, то 7 місце.

Після завершення пісенної частини конкурсу можна було побачити українську делегацію, частина з якої була у футболках Free Azovstal Defenders. // hromadske