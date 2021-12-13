Мін’юст безкоштовно роздає 7 конфіскованих авто

Автомобілі передаватимуть у виді допомоги від держави.

Міністерство юстиції вирішило безкоштовно віддати сім конфіскованих автівок.

“Отримати таку допомогу від держави можуть заклади охорони здоров’я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, військові формування та інші”, — повідомили у пресслужбі відомства.

Мін’юст віддає автомобілі Renault Clio (1998 року випуску), Renault Clio (1992 року випуску), Alfa Romeo 147 (2003 року випуску) та Skoda Octavia (2000 року випуску). Заявку необхідно подати до 10 січня 2022 року.

Також, до 8 січня 2022 року треба подати заявку на Fiat Multipa 2000 року випуску, Opel Zafira-A 2003 року випуску, а до 29 грудня 2021 року— на BMW 528 1997 року. // Діло