У Нікополі 37-річний чоловік побив до смерті рідного брата

Конфлікт між чоловіками виник через недопалок, який не потушив потерпілий.

9 травня близько 4-ї години ранку на лінію «102» надійшло повідомлення від жінки, яка на сходовому майданчику під’їзду виявила тіло свого 40-річного сусіда без ознак життя.

На місці події правоохоронці встановили, що о 3-й годині ранку молодший брат прокинувся від запаху диму у квартирі. Між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав потерпілому численні удари ногами. Потім виштовхав його з квартири й завдав ще декілька ударів. Від отриманих травм чоловік помер.

На підставі зібраних доказів, 9 травня слідчі повідомили нападнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує – до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП