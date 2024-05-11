На Берегівщині поліція затримала групу торговців метамфетамінjv

Вчора, 11 травня, співробітники кримінальної поліції Берегівський районний відділ поліції провели затримання групи підозрюваних у наркоторгівлі. Мова йде про 29-річного жителя села Олешки та його 28-річного спільника з міста Виноградів.

Для припинення їх злочинної діяльності оперативники та слідчі провели ряд негласних заходів, в ході яких вдалося задокументувати кілька фактів збуту фігурантами метамфетаміну. За інформацією правоохоронців зловмисники розповсюджували наркотовар на території міста Виноградів та ближніх до нього населених пунктів.

Раніше судимих наркозбувачів поліцейські затримали «на гарячому», одразу після їх зустрічей з клієнтами. З місця події було вилучено гроші та пакунки з метамфетаміном.

Слідчі кваліфікували дії підозрюваних за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті за торгівлю наркотиками затриманим загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Станом на тепер ще тривають слідчі дії, зокрема поліцейські проводять обшуки за місцем проживання зловмисників. Останніх затримано у порядку статті 208 КПК України.

Поліція Закарпатської області