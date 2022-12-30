у львові поліцейські розслідують шахрайство під час обміну валюти

Потерпіла хотіла обміняти долари США на гривню, однак натомість втратила свої заощадження. Слідчі поліції вже провели в обміннику санкціонований обшук, призначили необхідні експертизи та встановлюють осіб, причетних до оборудки.

27 грудня у поліцію звернулась 28-річна львів’янка. Жінка повідомила, що знаходиться в обміннику розташованому на вулиці Гнатюка, працівники якого привласнили її гроші – 11300 доларів США. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1.

Під час спілкування з поліцейськими заявниця розповіла, що запланувала обміняти долари США на гривні та знайшла адресу обмінника на тематичному форумі в мережі Інтернет. Наступного дня жінка прийшла з грошима до пункту обміну. Працівниця забрала у неї 11 300 доларів США, однак готівку в гривнях заявниці не віддала. Сказала, що гроші відправлені на її електронний гаманець. Проте в жінки немає жодного електронного гаманця і, за її словами, жодних номерів банківських рахунків вона співробітникам обмінника не надавала.

За вказаним фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Правоохоронці провели у приміщенні пункту обміну валют санкціонований невідкладний обшук, під час якого вилучили комп’ютерну техніку, робочі записи та кошти в сумі 11 тисяч доларів США.

Досудове розслідування триває, призначені необхідні експертизи. Встановлюються всі обставини події та причетні особи.

Відділ комунікації поліції Львівської області