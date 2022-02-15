На Київщині викрили нарколабораторію, організовану 21-річним молодиком

21-річний мешканець Білої Церкви обладнав лабораторію, у якій виготовляв амфетамін.

Наркотики молодик збував наркодилерам у великих обсягах для подальшого розповсюдження.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили амфетамін, прекурсори та обладнання для виготовлення психотропної речовини, пристрій для куріння канабісу, фасувальні пакетики.

Вилучене направлене для проведення експертизи.

Загальна сума вилученого за цінами чорного ринку становить близько 100 тисяч гривень. // Вартові еспресо