На Херсонщині затримали ОЗГ, яка спеціалізувалася на крадіжках з магазинів

Сьогодні вночі у Корабельному районі міста поліцейські затримали на місці злочину організовану злочинну групу. На рахунку у чоловіків близько 20 епізодів крадіжок.

39-річного організатора злочинної групи та двох 32-річних його співучасників викрили оперативники карного розшуку, спільно з слідчими обласного главку поліції. Затримання відбулось за силової підтримки Роти поліції особливого призначення.

Як повідомив начальник Управління карного розшуку обласного главку поліції Денис Карімов, — «Вночі 9 листопада поліцейські затримали чоловіків одразу після скоєння ними крадіжки з території ринку. Чоловіки проникли до одного з магазинів, звідки викрали грошові кошти та продукти харчування. Зловмисники одразу були затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у них відмички, викрадене майно та інші речові докази вчинення злочину».

Під час досудового розслідування слідчі встановили причетність затриманих близько до 20 епізодів крадіжок, вчинених на території Херсонської області в період серпня-листопада 2020 року. Вночі організована злочинна група проникала до магазинів шляхом пошкодження дверей або решіток на вікнах. Напередодні вчинення злочину чоловіки з’ясовували розклади роботи магазинів, наявність камер спостереження та охоронної сигналізації. Зловмисників цікавили грошові кошти, продукти харчування та побутова техніка. Загальна сума збитків, завданих організованою групою складає понад 150 тисяч гривень.

За місцями проживання фігурантів були проведені санкціоновані обшуки. У чоловіків були вилучені предмети, схожі на: пістолет, патрони, гранати та наркотики. Також зловмисники тримали вдома частину викрадених речей: гроші, побутову техніку та продукти харчування.

Вирішується питання про повідомлення учасникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). За таке правопорушення зловмисникам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчими Головного управління Національної поліції у Херсонській області проводяться слідчі дії для документування злочинної діяльності угруповання.

Відділ комунікації поліції Херсонської області