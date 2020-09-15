Неповнолітнього мешканця Хуста взято під варту за підозрою у вбивстві

За активної позиції прокурора Хустської місцевої прокуратури та наданням беззаперечних доказів, слідчим суддею обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 17-річному мешканцю Хуста, якого підозрюють у вчиненні умисного вбивства.

За даними слідства, вночі 12 вересня між підозрюваним та двома місцевими мешканцями трапився конфлікт. У ході сутички неповнолітній наніс ножові поранення 28-річному та 30-річному чоловікам. Від отриманих травм один із потерпілих помер у лікарні.

Дії підозрюваного кваліфіковані за п. 7 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство та закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, вчинені з хуліганських мотивів.

Наразі у справі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому забезпечують прокурори Хустської місцевої прокуратури, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // zakarpattya.net.ua