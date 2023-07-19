У Кривому Розі правоохоронці затримали жінку за підозрою у вбивстві чоловіка

41-річна підозрювана завдала співмешканцю два удари ножем у груди. Від отриманих травм 43-річний чоловік помер на місці.

Злочин стався 17 липня в одній із квартир на території Тернівського району. Поліцейські встановили обставини злочину та затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 3 місця злочину вилучили знаряддя злочину – ніж.

18 липня затриманій повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції