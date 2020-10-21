Кіберполіція викрила жителя Одещини у викраденні та збуті інформації з обмеженим доступом
Чоловік за допомогою шкідливого програмного забезпечення зібрав базу логінів та паролів для входу в електронні системи.
Далі цю інформацію правопорушник формував у бази та збував через месенджер. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Для того, щоб ваші конфіденційні дані не потрапили до сторонніх осіб, кіберполіція радить:
— скрізь, де це можливо, використовувати двофакторну автентифікацію;
— використовувати різні паролі для облікових записів;
— створювати складні паролі, що містять не менше восьми символів, мають літери верхнього та нижнього регістру, цифри;
— використовуйте антивірусне програмне забезпечення.