Кіберполіція викрила жителя Одещини у викраденні та збуті інформації з обмеженим доступом

Чоловік за допомогою шкідливого програмного забезпечення зібрав базу логінів та паролів для входу в електронні системи.

Далі цю інформацію правопорушник формував у бази та збував через месенджер. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Для того, щоб ваші конфіденційні дані не потрапили до сторонніх осіб, кіберполіція радить:

— скрізь, де це можливо, використовувати двофакторну автентифікацію;

— використовувати різні паролі для облікових записів;

— створювати складні паролі, що містять не менше восьми символів, мають літери верхнього та нижнього регістру, цифри;

— використовуйте антивірусне програмне забезпечення.

Національна поліція України