Правоохоронці Донеччини попередили замовне вбивство чоловіка у Слов’янську

Помститися колишній дружині чоловік вирішив холоднокровно — вбити її теперішнього співмешканця «не своїми руками». У 5 тисяч доларів зловмисник оцінив життя людини. Кілер мав забрати життя ударом ножем. Поліцейські спільно працівники Служби безпеки України за процесуального керівництва обласної прокуратури інсценували смерть потерпілого та затримали замовника під час передачі грошей.

На початку серпня правоохоронці Донеччини встановили, що у Слов’янську планується замовне вбивство.

34-річний замовник передав завдаток у 14 тисяч гривень найманому вбивці, аби помститися колишній дружині за розлучення. За планом кілер мав нанести теперішньому співмешканцю жінки смертельні удари ножем, щоб виглядало, як напад невідомого.

У суботу, 5 вересня, використовуючи необхідні засоби конспірації, правоохоронці інсценували реалістичне вбивство 42-річного чоловіка.

Завдяки пильності та злагодженим діям співробітників правоохоронних органів вдалося врятувати життя людині.

Під час передачі доказів виконаного злочину співробітники поліції та СБУ затримали зловмисника у порядку ст.208 Кримінального процесуального Кодексу України.

В ході обшуку поліцейські вилучили фотографії вбитого, які кілер надав в якості доказів виконаної роботи.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (готування замовного вбивства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Донецькій області