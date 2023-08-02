Група шахраїв привласнила понад ₴20 млн. під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів військовим

Зловмисники в інтернеті пропонували доставку автомобілів з-за кордону та продаж квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України. Утім, отримавши передплату за «замовлення», яке начебто мало доставлятися з-за кордону, зловмисники зникали, адже не планували виконувати взяті на себе зобов’язання. У такий спосіб вони привласнили гроші волонтерів та військовослужбовців.

Оперативники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань та слідчими Головного слідчого управління Нацполіції встановили членів злочинної групи, серед яких – організатор та троє спільників. Фігуранти використовували відомі торгові майданчики для розміщення оголошень про продаж легкових автомобілів та квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України за заниженими цінами. При цьому в основному їхніми клієнтами були військові та волонтери. Утім шахраї не виконували «замовлення» і не виходили на зв’язок.

У кримінальному провадженні проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Вилучено 43 мобільних телефони, SIM-карти, 5 ноутбуків, 87 банківських карток і готівку. За попередньою інформацією, шахраї ошукали людей на понад 20 млн грн.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора організатору і трьом його спільникам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці проводять оперативні та слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності, та перевіряють причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.

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Департамент кіберполіції Національної поліції України