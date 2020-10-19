Лозинский, осужденный за убийство, баллотируется на пост главы ОТГ

Бывший депутат парламента Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

«Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области», — сообщили ВВС News Украина в местной территориальной избирательной комиссии.

Издание отмечает, что информацию о кандидатах на должности председателей ОТО не публикуют на сайте ЦИК.

Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

Всего на пост главы ОТО баллотируются шесть кандидатов. Сейчас Подвысоцкой ОТО относится к Голованевскому району.

Напомним, Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, который был осужден за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Добавим, экс-нардеп Лозинский вышел на свободу в апреле 2016 года.