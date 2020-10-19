Лозинский, осужденный за убийство, баллотируется на пост главы ОТГ

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Бывший депутат парламента Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

Лозинский, который был осужден за убийство, баллотируется на пост главы ОТГ

«Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области», — сообщили ВВС News Украина в местной территориальной избирательной комиссии.

Издание отмечает, что информацию о кандидатах на должности председателей ОТО не публикуют на сайте ЦИК.

Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

Всего на пост главы ОТО баллотируются шесть кандидатов. Сейчас Подвысоцкой ОТО относится к Голованевскому району.

Напомним, Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, который был осужден за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Добавим, экс-нардеп Лозинский вышел на свободу в апреле 2016 года.

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