За напад на працівників ПАТ «Черкасиобленерго» судитимуть черкащанина

Черкаською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який вчиняв хуліганські дії під час відключення його помешкання від електроенергії за борги ( ч. ч. 1, 3 ст. 296 КК України).

За даними слідства інцидент трапився в одному з сіл Черкаського району. Працівники ПАТ «Черкасиобленерго» прибули за адресою одного з приватних будинків, щоб від’єднати кабель від центральної лінії електропередачі, який господар приєднав незаконно, оскільки має борги за постачання електроенергії.

Господар домоволодіння почав перешкоджати електрикам, зухвало поводився та висловлювався на їхню адресу нецензурною лайкою. У подальшому чоловік взяв палицю та наніс нею удар 44-річному працівнику ПАТ «Черкасиобленерго», а потім кинув у нього стільцем.

Співробітники обленерго намагалися зупинити протиправні дії чоловіка, але він почав кидати з двору каміння в напрямку людей та техніки, таким чином завдавши травм ще двом особам.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури