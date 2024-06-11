Корупційні 2%: у Чернігові підприємці скаржаться на побори ДАСУ

На засіданні Координаційної ради з питань підприємництва при Чернігівській обласній військовій адміністрації підприємці скаржились на корупційну схему, яка створена при Державній аудиторській службі.

Зокрема, стало відомо, що переможців державних тендерів у Чернігівській області обкладають даниною 2% від суми контракту. Якщо підприємець відмовляється платити, обласна ДАСУ блокує тендер, відправляє його документи на перевірку і вимагає розірвання договору. Якщо й після цього хабар не сплачується, ДАСУ ініціює кримінальну справу.

За наявною інформацією, кримінальні провадження за скаргою Чернігівського ДАСУ часто порушує Головне управління СБУ в автономній республіці Крим.

З квітня 2023 року Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області очолює колишній начальник управління Міндоходів АРК Крим Олександр Кондрашов. У Криму чиновник працював останні два роки перед окупацією. // Telegraf