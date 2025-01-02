У Хмельницькому затримали чоловіка, який підірвав гранату у власному будинку

Слідчі поліції оголосили 51-річному зловмиснику підозру у незаконному поводженні з бойовими припасами. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Подія сталася вночі 28 грудня в приватному будинку у одному з мікрорайонів міста Хмельницького. Під час розпивання алкогольних напоїв разом зі товаришем, господар дому вирішив похизуватися і продемонструвати гостеві гранату. Чоловік дістав боєприпас і підірвав його прямо у коридорі власної оселі. Товариш, який став свідком вибуху, одразу викликав поліцію та швидку. Обійшлося без потерпілих.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили металеві уламки, схожі на осколки від гранати «Ф-1». Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції вже оголосили чоловікові підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. В якості запобіжного заходу суд призначив йому тривання під вартою. Наразі працівники поліції з’ясовують походження боєприпасу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області