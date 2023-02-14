До 15 років ув‘язнення загрожує чоловіку, який подався у «поліцаї» під час окупації м. Ізюм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 58-річного чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Ізюм у червні 2022 року чоловік добровільно звернувся до окупантів та був призначений ними на посаду «начальника карного розшуку».

Згодом псевдовлада перепризначила колаборанта на посаду «оперуповноваженого».

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура