В Харькове таксиста во время конфликта порезал приятель

Вечером в субботу, 15 августа, в харьковскую больницу обратился мужчина-водитель такси с ножевым ранением шеи.

Пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию.

Как сообщили в областном главке полиции, 51-летний мужчина, водитель такси, сам доехал до больницы и дошел до приемного отделения. Весь путь от его машины до больницы был в крови.

Правонарушителем оказался 37-летний знакомый потерпевшего таксиста.

Во время осмотра машины пострадавшего и опроса свидетелей, полицейские установили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим знакомым. Находясь в салоне транспортного средства, злоумышленник ударил потерпевшего раскладным ножом в область шеи. Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю. Ему грозит до 15 лет заключения. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»