«Зливали» дані про патріотів — двом мешканцям Ізюмщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Ізюмського району 46-річний та 60-річний місцеві мешканці налагодили зв’язок з учасником російської приватної військової компанії.

Чоловіки «зливали» представнику рф адреси проживання проукраїнських налаштованих громадян на Ізюмщині, насамперед колишніх учасників АТО. Після цього окупанти викрадали патріотів, утримували в ямі без води і продуктів харчування та піддавали катуванню. Наприкінці грудня минулого року за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винними чотирьох російських військових, у числі яких саме той представник ПВК, який отримував від зрадників інформацію. За порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), всім чотирьом окупантам призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура