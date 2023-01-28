У Києві повідомили про підозру чоловіку, який поранив ножем відвідувача кафе

Під час сварки між правопорушником та потерпілим виникла бійка, у ході якої фігурант вдарив опонента ножем в ногу. За такі дії чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталась у кафе на бульварі Вацлава Гавела. До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що під час сварки невідомий чоловік поранив ножем відвідувача закладу. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для встановлення обставин події.

За результатами першочергових дій правоохоронці зʼясували, що потерпілий декілька днів поспіль відвідував заклад харчування та конфліктував із персоналом й відвідувачами. Під час чергової сварки працівниця кафе поскаржилась на дії киянина своєму знайомому, який вирішив розібратись із кривдником. Між чоловіками виникла бійка, у ході якої правопорушник вдарив потерпілого ножем в ногу.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець іншої держави, 1985 року народження.

За погодженням із Соломʼянською окружною прокуратурою слідчий Соломʼянського управління поліції повідомив правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.

Відділ комунікації поліції Києва