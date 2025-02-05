Розслідування завершено: на Житомирщині поліція зібрала докази злочинної діяльності подружжя наркоділків

Слідчі ГУНП області завершили досудове розслідування щодо 31-річного жителя Житомирського району та його дружини, які організували масштабний наркобізнес. Подружня пара вирощувала коноплі у спеціально облаштованій підпільній теплиці та виготовляла з них наркотичні засоби для збуту. Незаконну наркопродукцію відправляли поштою клієнтам у різні регіони України.

Викрили протиправну діяльність «агронома» оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Житомирщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік та його 31-річна дружина налагодили весь процес – від вирощування конопель до виготовлення готового «товару». Теплиця, облаштована у підвалі їхнього будинку, була оснащена професійним обладнанням для підтримки оптимальних умов вирощування: системами поливу, вентиляції, освітлення та обігріву.

Під час санкціонованого обшуку в липні минулого року в їхньому будинку, гаражі та автомобілі поліцейські вилучили: рослини конопель, понад 9 кг канабісу, хімічні препарати та обладнання, засоби зв’язку, чорнові записи, готівку та інші речові докази.

Слідчі поліції інкримінували причетним вчинення низки кримінальних правопорушень:

– незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України);

– посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ч. 2 ст. 310 КК України);

– організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 317 КК України);

– незаконне зберігання обладнання для виготовлення наркотиків (ч. 2 ст. 313 ККУ).

Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Досудове розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Згідно з чинним законодавством подружжю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області