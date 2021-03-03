В аэропорту «Борисполь» экс-министру вручили подозрение в похищении экс-руководителя «Нефтегаздобычи» – СМИ

В аэропорту «Борисполь» бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому сегодня лично вручили сообщении о подозрении в деле о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО «Нефтегаздобыча» Олега Семинского, а также в вымогательстве денег от его родных.

Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

«В аэропорту «Борисполь» прокурором Офиса Генпрокурора бывшему министру транспорта и связи Украины было вручено извещение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое направлено в Печерский районный суд», — сообщили в ОГПУ.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем министре транспорта и связи Украины Николае Рудьковском.

Офис генпрокурора сообщил о раскрытии резонансного похищения экс-руководителя «Нефтегаздобычи» в 2012 году.

Пяти лицам, в том числе организатору, было сообщено о подозрении в похищении и истязании экс-руководителя ЧАО «Нефтегаздобыча», а в настоящее время народного депутата Украины IX созыва Олега Семинского.