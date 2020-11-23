В Харькове взяли под стражу насильника несовершеннолетней

В Харькове суд взял под стражу на 60 суток ранее судимого мужчину, которого полиция разоблачила в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

«В Харькове суд взял под стражу мужчину, которого полиция разоблачила в изнасиловании несовершеннолетней. Злоумышленником оказался ранее судимый сосед 15-летней потерпевшей. После совершения правонарушения он скрывался в поселке Великий Бурлук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 ноября мужчине заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.152 (изнасилование), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

«Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.