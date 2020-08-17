Трьом іноземцям повідомили про підозру за побиття таксиста на столичній Оболоні

Між чоловіками виник дорожній конфлікт через питання першочерговості проїзду. Тепер за скоєне їм загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Рокосовського невідомі б’ють водія авто. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі.

Як зазначив тимчасово виконувач обов’язків начальника Оболонського управління поліції Андрій Окушко, поспілкувавшись із потерпілим, правоохоронці встановили, що між ним та трьома невідомими виник дорожній конфлікт через питання першочерговості проїзду:

«Незнайомці почали переслідувати таксиста, а коли наздогнали, розбили скло автівки та побили його. Потім забрали сумку з документами та грошима і втекли. Водія таксі з множинними тілесними ушкодженнями, у тому числі переломом пальця руки, госпіталізували у лікарню.

Протягом години ми розшукали зловмисників та затримали. Ними виявились громадяни іншої держави, 1977, 1985 та 1988 років народження».

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва