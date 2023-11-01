Підтверджено вирок чоловіку, який «зливав» ворогу інформацію про розташування українських захисників у Харкові

Як повідомлялось раніше, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 52-річного харків‘янина за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ та за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Прокурори у суді довели, що 25 березня 2022 року чоловік по мобільному телефону спілкувався із представником рф, якому повідомив, де у Харкові розміщуються сили та техніка ЗСУ (із зазначенням видів озброєння, транспортних засобів, методів виконання військовослужбовцями їхніх завдань), і надав цю інформацію з локалізацією на місцевості.

26 березня 2022 року харків’янин подзвонив знайомій жінці і розповів, що напередодні співробітник фсб рф цікавився у нього розташуванням ЗСУ в Харкові.

Під час розмови він підтвердив їй, що передав інформацію з метою подальшого знищення української військової техніки.

Крім того, спілкуючись із цією жінкою по телефону, він виправдовував збройну агресію рф проти України.

Колегія суддів Київського районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

У суді харків’янин вину не визнав. Сторона захисту подала до суду апеляційну скаргу на вказане судове рішення, в якій просила скасувати вирок та закрити кримінальне провадження у звʼязку з тим, що, на її думку, відсутні докази вини обвинуваченого у вчиненні злочину.

Проте Харківський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги та підтримав позицію прокурорів, залишивши вирок без змін.

Постанова Харківського апеляційного суду набрала законної сили.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура