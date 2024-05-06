В Раді готуються запровадити заочні штрафи для ухилянтів

Проєкт закону наразі готують до другого читання. Зараз там присутня норма про те, що ТЦК зможе виписувати штрафи без присутності порушника

Законопроєкт уряду № 10379, який готують до другого читання у Верховній Раді, передбачає накладання заочних штрафів на ухилянтів. Таким чином, якщо особа не оновила свої військово-облікові дані, в такому разі ТЦК може винести постанову про накладання штрафу. Водночас для цього у військкомату мають бути документи, що підтверджують виклик особи для оновлення даних.

Ініціатива передбачає накладання штрафів у обсязі 17-25,5 тисяч гривень. Ці штрафи можуть бути накладені не пізніше, ніж через рік з моменту вчинення правопорушення. Про це з посиланням на редакцію законопроєкту, яку пропонують ухвалити парламенту у другому читанні, 6 травня пише “Судово-юридична газета”.

Так, статтю 258 КУпАП пропонується доповнити новою нормою. Згідно з нею, якщо особа не оновила дані, не повідомила ТЦК про зміну персональних даних, або якщо ці дані відсутні стосовно неї в електронних реєстрах, та не з’являється за повісткою чи вчинила інше порушення за цими статтями, то ТЦК зможе винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу. Одночасни з цим у ТЦК мають бути документи, що підтверджують отримання виклику.

Які саме це документи – у законопроекті не уточнюється. За словами авторів публікації, якщо проводити аналогію з законом про мобілізацію стосовно дня вручення вимоги ТЦК, то день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, можуть також вважати підтвердженням отримання особою виклику.

Так, якщо, згідно з чинним законодавством, для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна присутність особи для того, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для стягнення грошей, то у разі прийняття законопроекту 10379 таку процедуру складання протоколу скасують.

Також законопроєкт передбачає, що стягнення штрафів за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Порушення правил обліку під час воєнного стану загрожуватиме штрафом від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн. Однак ці положення не застосовуватимуться, якщо Міноборони може отримати дані про осіб автоматично чи через реєстри.

Чи блокуватимуть рахунки ухилянтам

Раніше мережею ширилася інформація про те, що ухилянтам, які не сплатять штраф за порушення правил військового обліку, нібито блокуватимуть банківські рахунки. Однак насправді в Україні застосовується інша практика стягнення штрафів. Натомість у порушників автоматично стягуватимуть суму штрафу. І це у випадку, що кошти в такому обсязі наявні на рахунках.

Водночас в травні народний депутат з “Голосу”, перший заступник голови оборонного комітету Андрій Осадчук заявив, що законопроєкт нібито передбачає можливість блокування рахунків з арештом майна. Як саме працюватиме цей механізм законодавець не пояснив. // informator.ua