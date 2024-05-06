Судитимуть жителя Херсонщини, який працював псевдоправоохоронцем на тимчасово окупованій території

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя с. Чонгар Херсонської області, обвинуваченого у добровільному зайнятті громадянином України посад в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, житель с. Чонгар Херсонської області з квітня 2022 року по березень 2024 року обіймав посаду т. зв. «участкового инспектора» у незаконному правоохоронному органі – «ГУ МВД по Херсонской области» та посаду «участкового уполномоченного полиции» у незаконному правоохранному органі – «отдел министерства внутренних дел российской федерации «Генический» ГУ МВД РФ по Херсонской области», створених на тимчасово окупованій території Херсонської області.

На посаді «дільничного інспектора» обвинувачений збирав та передавав інформацію щодо проукраїнськи налаштованих мешканців с. Чонгар правоохоронним органам держави-агресора, охороняв приміщення для голосування та слідкував за проведенням незаконного волевиявлення під час псевдореферендуму на Херсонщині, виконував інші злочинні завдання в псевдоправоохоронному органі.

Завершено спеціальне досудове розслідування, що здійснювалося слідчими УСБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури