У Вінниці оперативно затримали 40-річного зловмисника, який пограбував аптеку

Працівники відділу поліції № 2 Вінницького райуправління встановили та затримали жителя Чернігова, який пограбував один із фармацевтичних магазинів обласного центру. Тепер чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

До поліції із повідомленням звернулася 20-річна продавчиня аптеки. Дівчина повідомила, що невідома особа з прилавка викрала декілька упаковок пігулок та втекла.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці менш ніж за годину встановили та розшукали правопорушника. Затримали фігуранта на одній із вулиць міста Вінниці. Ним виявився 40-річний житель міста Чернігів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

(за матеріалами Вінницького РУП)