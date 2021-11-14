На Закарпатті затримали двох зловмисників, які пограбували АЗС

12 листопада близько 15-ої години до поліції надійшло повідомлення від працівників однієї з АЗС Берегова про пограбування.

За викликом прибули співробітники слідчо-оперативної групи, які опитали потерпілих. Останні розповіли, що двоє невідомих чоловіків приїхали на АЗС та почали їм погрожувати, після чого незаконно заволоділи мобільним телефоном та грошовими коштами загальною сумою 31 500 гривень та 9 600 американських доларів, і поїхали у невідомому напрямку.

Вже за кілька годин оперативники карного розшуку поліції області спільно з берегівськими колегами, за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення, по гарячих слідах затримали підозрюваних. Двоє зловмисників, 39-ти та 40-річний жителі Києва та Київської області, переховувалися в Мукачеві на одному з приватних підприємств.

У фігурантів слідчі вилучили грошові кошти, пістолет та речовину, схожу на психотропну метамфетамін. Окрім цього, поліцейські виявили у зловмисників кілька посвідчень співробітників правоохоронних органів з можливими ознаками підробки.

Всі речові докази досліджуватимуть експерти.

Підозрюваних, відповідно до статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Автомобіль, на якому вони пересувалися, вилучено на арештайданчик.

Слідчі кваліфікували дії затриманих за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину.

Відповідно до санкції статті їм загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області