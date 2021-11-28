На Закарпатті затримали грабіжника та викрадача авто, які перебували в розшуку

Одного з них, 28-річного жителя південного регіону країни, затримали в селі Обава Мукачівського району.

Чоловіка розшукували правоохоронці Одеської області, де зловмисник скоїв грабіж та в подальшому переховувався, щоб уникнути покарання.

Іншого, 43-річного мешканця Сумської області, поліцейські виявили в Ужгороді. Чоловік обвинувачується за незаконне заволодіння автомобілем. Як і в попередньому випадку, зловмисник приїхав до регіону, щоб сховатися від правосуддя. Але вдалося йому це в Закарпатті всього на один день, адже 25 листопада він заїхав на територію області, а вже наступного дня був затриманий поліцейськими.

Обох розшуканих працівники поліції одразу ж помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їх буде передано ініціаторам розшуку, щоб вони понесли законне покарання за вчинені злочини, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн