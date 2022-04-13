На Закарпатті затримали зловмисника, який пограбував переселенку

Вчора, 12 квітня, ввечері до поліції Сваляви надійшло повідомлення про пограбування жінки з Кіровоградської області, яка нещодавно переїхала на Закарпаття.

35-річна потерпіла розповіла, що йшла по вулиці Волошина, коли до неї раптово під’їхав чоловік на велосипеді та вихопив з рук гаманець з грошима і документами.

Жінка змогла орієнтовно описати нападника і вже менше ніж за годину спільний наряд дільничних офіцерів та поліції охорони затримали зловмисника. 33-річний зловмисник, місцевий житель, ховався від правоохоронців у закинутій будівлі на околиці міста.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто вчинення грабежу в умовах воєнного стану. Фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області