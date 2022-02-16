На Закарпатті затримали зловмисників, які втекли з-під варти

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 лютого, близько 00:30 ночі двоє зловмисників здійснили втечу з ізолятора тимчасового тримання. Один з фігурантів підозрюється у збуті наркотиків, інший — причетний до розбійного нападу.

Відомо, що зловмисники нанесли тілесні ушкодження черговому та конвоїру, після чого втекли у невідомому напрямку. Один із правоохоронців наразі госпіталізований до лікарні.

За тривогою було піднято весь особовий склад поліції, на пошуки втікачів орієнтували всі поліцейські наряди в регіоні.

У результаті успішно проведеної спецоперації оперативники карного розшуку поліції Закарпаття затримали зловмисників. Наразі з ними проводять першочергові слідчі дії. Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України, тобто — втеча з-під варти, вчинена за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства чи погрозою його застосування.

Окрім цього, в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області проводиться службова перевірка щодо дій правоохоронців, які несли службу тієї ночі. Всі зібрані матеріали передадуть у Державне бюро розслідувань для надання правової оцінки.

Поліція Закарпатської області