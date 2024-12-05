На Закарпатті затримали чергового зловмисника, який річкою переправляв ухилянтів за кордон

Співробітники Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції припинили функціонування чергового каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України, що діяв у межах Тячівського району.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що організував злочинну схему 40-річний житель села Тячівка. За 6 тисяч доларів фігурант пропонував чоловікам безперешкодний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

У ході проведення оперативних заходів співробітники поліції Мукачівщини з’ясували, що зловмисник підшукав чергового клієнта. Йому, за заздалегідь обумовлену плату, фігурант пообіцяв проведення детального інструктажу, забезпечення надувним човном та рятувальним жилетом. Окрім цього, з’ясувалося, що для реалізації умислу зловмисник підшукав ще двох чоловіків, які мали сприяти йому у вчиненні злочину.

Поліцейські у співпраці з прикордонниками затримали зловмисника та ще двох закарпатців на гарячому — після отримання плати від клієнта за послуги з незаконного переправлення.

Організатора злочинної схеми поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 750 тисяч гривень.

Окрім цього, в адміністративному порядку затримано і двох закарпатців. Наразі встановлюється їх участь у незаконній схемі. У справі триває досудове розслідування.

Заходи з викриття співробітники поліції проводили у співпраці з працівниками Держприкордонслужби України.

Поліція Закарпатської області