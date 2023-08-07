На Закарпатті затримали торговця зброєю та боєприпасами

Співробітники кримінальної поліції та слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, в ході проведення спільних оперативних заходів з Держприкордонслужбою та СБУ, заблокували канал поширення в регіоні зброї та боєприпасів.

На вчиненні злочину правоохоронці затримали жителя Хустського району. В ході розслідування було задокументовано факт збуту фігурантом майже двох сотень бойових набоїв до автоматичної зброї.

Для припинення його злочинної діяльності та вилучення з незаконного обігу решти нелегального «товару», за місцем проживання підозрюваного було проведено санкціонований судом обшук.

Під час слідчої дії в будинку зловмисника правоохоронці виявили партію зброї та боєприпасів. Зокрема, 3 гладкоствольні рушниці, 2 одиниці нарізної зброї, 6 пістолетів, понад 3 сотні набоїв різного калібру, 2 гранатометні постріли, 2 гранати (РГД-5 та РГН) та запали до них, а також 750 грамів пороху. Окрім цього, було виявлено і комплектуючі для виготовлення набоїв до гладкоствольної зброї.

Усі речові докази вилучено та скеровано експерту для дослідження.

Самого ж фігуранта, відповідно до статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі ГУНП в Закарпатській області повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Суд вже обрав для затриманого запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області