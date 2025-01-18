На Закарпатті затримали зловмисника, який підпалив будинок родини з Берегівщини

28 грудня 2024 року у селі Кам’янське Берегівського району внаслідок пожежі було пошкоджено двоповерховий приватний будинок, власники якого перебувають за кордоном. Співробітники районного відділу поліції, які прибули за викликом, виявили під час огляду сліди умисного підпалу.

Для встановлення обставин злочину та його розкриття було залучено оперативників Управління карного розшуку Головного управління поліції області та кримінальної поліції Берегівського райвідділу. Також використовувалися можливості відділу кримінального аналізу й системи відеомоніторингу «Безпечне Закарпаття».

В результаті проведення комплексу заходів стало відомо, що до підпалу будинку причетний 46-річний мукачівець: це досвідчений зловмисник, який раніше вже вчиняв особливо тяжкі злочини, за що був судимий.

Самого зловмисника оперативники, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, затримали на одній із вулиць Мукачева.

За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви скоєння підпалу. Триває слідство.

Поліція Закарпатської області