На Закарпатті жінку, яка збила пішохода і втекла, засудили до 5 років позбавлення волі

У лютому 2018 року коло села Красна на Тячівщині жінка в стані алкогольного сп’яніння здійснила наїзд на пішохода, що йшов узбіччям у попутному напрямку.



У пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури зазначають, що після скоєного водійка втекла з місця ДТП. Від одержаних тяжких тілесних ушкоджень, зокрема травм голови, чоловік загинув.

Відтак, заслухавши всі докази, суддя Тячівського районного суду засудив жінку до 5 років ув’язнення та позбавив її права керувати автівкою на 3 роки.

Наразі очікується вступ вироку у законну силу, адже кожен з учасників процесу може подати апеляцію. // Діло