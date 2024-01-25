Підозру отримали ексдепутати ОПЗЖ, які вкрали понад 30 суден торговельного флоту України

Служба безпеки спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії «Українське Дунайське пароплавство».

Зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн.

За даними слідства, оборудку організували двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ та ексочільник судноплавної компанії.

У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден.

Однак, замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які потім фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема, на території України, але вже під іншою реєстрацією.

Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження всіх викрадених суден та заарештували їх.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що «нові» плавзасоби виготовлено із комплектуючих річкових плавзасобів державного підприємства.

На підставі зібраних доказів трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);

ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном з використанням службового становища, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Служба безпеки України