У кабінеті Залужного знайшли прослушку, – джерело

У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли “прослушку”.

Про це РБК-Україна повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.

За його словами, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

“Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи”, – додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, днями німецьке видання Welt повідомляло, що Залужний планує контрнаступ у 2024 році. А зараз, за даними видання, українські війська накопичують для цього потрібні сили.

Крім того, у листопаді Залужний написав статтю та дав інтерв’ю західним виданням, де розповів про свої помилки, ризики позиційної окопної війни та про те, що необхідно для перемоги над Росією.