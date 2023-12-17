У кабінеті Залужного знайшли прослушку, – джерело
У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли “прослушку”.
Про це РБК-Україна повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.
“Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи”, – додав співрозмовник видання.
Нагадаємо, днями німецьке видання Welt повідомляло, що Залужний планує контрнаступ у 2024 році. А зараз, за даними видання, українські війська накопичують для цього потрібні сили.
Крім того, у листопаді Залужний написав статтю та дав інтерв’ю західним виданням, де розповів про свої помилки, ризики позиційної окопної війни та про те, що необхідно для перемоги над Росією.