За неправдиве повідомлення про вбивство дружини — 6 місяців виправних робіт

Корецький районний суд Рівненської області покарав чоловіка за неправдиве повідомлення про злочин.

Про це інформує «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 7 грудня.

3 листопада цього року, чоловік, перебуваючи з друзями у бесідці в стані алкогольного сп’яніння, став телефонувати на «102».

Протягом 24 хвилин чоловік зробив п’ять дзвінків у поліцію, кажучи, що вбив свою дружину.

По прибуттю поліції на імовірне місце вчинення злочину чоловік зізнався, що говорив неправду з метою розваги.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Обвинувачений погодився на 6 місяців виправних робіт із відрахуванням в дохід держави 10% від суми заробітку.