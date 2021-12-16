За неправдиве повідомлення про вбивство дружини — 6 місяців виправних робіт
Корецький районний суд Рівненської області покарав чоловіка за неправдиве повідомлення про злочин.
Про це інформує «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 7 грудня.
3 листопада цього року, чоловік, перебуваючи з друзями у бесідці в стані алкогольного сп’яніння, став телефонувати на «102».
Протягом 24 хвилин чоловік зробив п’ять дзвінків у поліцію, кажучи, що вбив свою дружину.
По прибуттю поліції на імовірне місце вчинення злочину чоловік зізнався, що говорив неправду з метою розваги.
До суду надійшла угода про визнання винуватості. Обвинувачений погодився на 6 місяців виправних робіт із відрахуванням в дохід держави 10% від суми заробітку.Tweet