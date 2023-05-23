У Києві затримали чоловіка, який скоїв квартирну крадіжку у Печерському районі

Зловмисник, зрозумівши що двері не зачинені, проник у квартиру і викрав сумку із особистими речами в той час, коли власник знаходився у сусідній кімнаті. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення про квартирну крадіжку на вулиці Тверський тупик. Для з’ясування обставин та документування злочину виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та співробітники управління карного розшуку столичного главку.

Як з’ясувалося, зрозумівши, що двері не зачинені, крадій зайшов у квартиру та поцупив сумку з особистими речами, яка знаходилася у коридорі біля вхідних дверей. В цей час власник помешкання перебував в іншій кімнаті. Серед викраденого: 80 000 гривень, документи, USB-носії та розкладний ніж.

Оперативники із залученням працівників сектору кримінального аналізу встановили особу ймовірного підозрюваного та відслідкували його рух після скоєння злочину. За наданим орієнтуванням працівники управління карного розшуку затримали зловмисника у Дніпровському районі столиці.

Ним виявився киянин, 1956 року народження, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема і за аналогічні злочини. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили викрадені речі заявника.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та подали клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва