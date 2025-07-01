На Закарпатті житель Тернопільщини за 12 000$ переправляв ухилянтів через кордон

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області спільно з оперативниками УСР та прикордонниками, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон України.

За оперативною інформацією правоохоронців, до злочинного «бізнесу» причетний 47-річний житель Тернопільщини. Фігурант підшукував чоловіків та за 12 000 доларів пропонував їм своє сприяння у безперешкодній втечі за кордон.

Відомо, що зловмисник зустрівся з черговим клієнтом у одному з міст Львівської області та після узгодження всіх деталей переправлення транспортував чоловіка до Закарпаття. У його послуги також входило заселення до одного з готельних комплексів регіону.

Так, у селі Солочин Мукачівського району, під час контролю за вчиненням злочину поліцейські затримали фігуранта одразу після отримання ним грошей за послуги.

З місця події слідчі вилучили 12 000 доларів, два мобільні телефони та автомобіль марки «Dacia Logan».

47-річного переправника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці проводять комплекс заходів задля встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Поліція Закарпатської області