На Запоріжжі із незаконного обігу вилучено понад 21 тонну «лівого» спирту (фото)

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито незаконну діяльність із виготовлення та збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей (ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України).

За даними слідства, у м. Мелітополі у нежитловому приміщенні зберігався спирт, який використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв для подальшої реалізації населенню.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 21 т спирту орієнтованою вартістю понад 6 млн грн, розфасованого у ємності об’ємом по 5 л та 200 л, а також обладнання для виготовлення та розливу алкогольних напоїв.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вилучений спирт буде скеровано на судову експертизу.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно з Головного управлінням ДФС у Запорізькій області.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури