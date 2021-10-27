На Запоріжжі податківця-хабарника засуджено до 5 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорами Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя вироком суду визнано винним колишнього податківця за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою ( ч. 3 ст. 368 КК України).

Прокурорами в суді доведено, що завідувач сектору одного з управлінь Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області отримав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 8 тис. грн за нескладання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та невжиття в подальшому заходів реагування щодо здійснення підприємницької діяльності з продажу алкогольної продукції та тютюновими виробами без відповідних дозвільних документів.

Вироком суду обвинуваченого засуджено до реальної міри покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах, пов’язані з виконанням функцій представника влади на 3 роки, із конфіскацією всього особистого майна, та із позбавленням спеціального звання – підполковник податкової міліції.

Запорізька обласна прокуратура