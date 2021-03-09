На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

Про скоєння тяжкого злочину повідомила знайома чоловіка, який помер від отриманих тілесних ушкоджень. Поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його. Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом умисного вбивства.

8 березня вночі о 1-й годині до Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернулася жителька селища Балки 1972 року народження і заявила, що за місцем свого мешкання виявила труп знайомого чоловіка.

На місце події на чолі з керівництвом Василівського районного управління поліції невідкладно прибули співробітники слідчо-оперативної групи. Поліцейські виявили труп чоловіка 1959 року народження з тілесними ушкодженнями в області голови.

Правоохоронці організували слідчо–оперативні заходи, в ході яких встановили, що 8 березня близько 20-ї годині до будинку прийшли двоє невідомих чоловіків. Один із них заявив, що знайомий заявниці повинен повернути йому борг і став наносити чоловікові, який спав після розпиття спиртних напоїв, тілесні ушкодження по голові.

Поліцейські провели подальші слідчі дії і встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець 2001 року народження.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання обрання фігуранту справи запобіжного заходу. Згідно санкції інкримінованої статті 20-річному чоловікові загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо: У Мелітополі оперативники кримінальної поліції затримали рецидивіста одразу після скоєння квартирної крадіжки.

Відділ комунікації поліції Запорізької області