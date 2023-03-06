10 років ув’язнення отримав мешканець Бучанського району, який намагався вбити сокирою товариша по чарці

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Прокурори Бучанської окружної прокуратури в суді довели вину 50-річного чоловіка у скоєнні замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

У серпні 2021 року в селі Пилиповичі компанія чоловіків вживала алкоголь за місцем мешкання засудженого.

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Між господарем будинку та одним із гостей виник конфлікт. Коли останній спав на ліжку, засуджений замахнувся на нього сокирою. Проте, в момент нанесення удару її металева частина злетіла з руків’я, впала на голову потерпілому і спричинила йому тілесні ушкодження. В той же момент до кімнати зайшов один з присутніх гостей та вихопив з рук чоловіка знаряддя злочину.

Суд врахував доводи прокурора, а також той факт, що вказаний громадянин раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння умисного вбивства і призначив чоловікові покарання – 10 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура

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