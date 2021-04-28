Жительку Сарненщини судитимуть за вбивство своєї новонародженої дитини

Слідчі відділення поліції №1 (м. Дубровиця) Сарненського районного відділу поліції закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скерували до суду. Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Нагадаємо, восьмого лютого, близько 02:30 у жінки почалися пологи. Породілля народила вдома, самостійно перерізавши пуповину. Вона загорнула немовля у рушник та пакет і поклала його до морозильної камери. Як запевняла жінка поліцейських, дитина народилася передчасно та мертвою.

Однак, за результатами судово-медичної експертизи та в результаті проведених слідчих дій, поліцейські встановили, що жінка народила дитину, орієнтовно, на 37 тижні вагітності.

Також експертиза підтвердила, що дівчинка народилася живою, а смерть настала через загальне переохолодження організму.

У рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 117 Кримінального кодексу України, слідчі повідомили жінці про підозру. Запобіжний захід їй не обирався.

Підозрювана своїх дій не пояснює, однак розкаялася у скоєному, що і стало обставиною, яка пом’якшує покарання. Обтяжуючих обставин — не виявлено.

За скоєне 34-річній обвинуваченій загрожує покарання у виді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. // rivne.online