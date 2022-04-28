Відмовився від застілля – отримав удар ножем

Поліція Бориспільщини повідомила про підозру зловмиснику за замах на вбивство

26 квітня, в селі Велика Олександрівка, 48-річний чоловік через конфлікт двічі вдарив 36-річного знайомого ножем у шию, після чого спокійно ліг спати. На щастя, сусід вчасно викликав медиків, які доставили потерпілого до Бориспільської лікарні. Пораненого чоловіка вдалося врятувати.

Поліцейські оперативно затримали лиходія та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Київської області