В российском Сочи педофил прямо на улице изнасиловал первоклассницу

Его личность пытаются установить полицейские

По данным телеграм-канала Life Shot, жертвой педофила стала 7-летняя девочка.

По предварительным данным, школьница ехала на автобусе домой на улицу Лысая Гора. При этом подозреваемый скорее всего следил за девочкой и сошел за ней на остановке.

В настоящее время девочка находится в больнице в шоковом состоянии. Она рассказала, что неизвестный мужчина ударил ее, а затем взял на руки и побежал.

Врачи диагностировали у маленькой пациентки сотрясение мозга и повреждение половых органов. // МК