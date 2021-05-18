В российском Сочи педофил прямо на улице изнасиловал первоклассницу
Его личность пытаются установить полицейские
По данным телеграм-канала Life Shot, жертвой педофила стала 7-летняя девочка.
По предварительным данным, школьница ехала на автобусе домой на улицу Лысая Гора. При этом подозреваемый скорее всего следил за девочкой и сошел за ней на остановке.
В настоящее время девочка находится в больнице в шоковом состоянии. Она рассказала, что неизвестный мужчина ударил ее, а затем взял на руки и побежал.
Врачи диагностировали у маленькой пациентки сотрясение мозга и повреждение половых органов. // МКTweet